أعلن مدير برنامج الأغذية العالمي: لبنان لديه من الخبز ما يكفي لأسبوعين ونصف فقط

أعلن مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أنّ لبنان لديه من الخبز ما يكفي لأسبوعين ونصف فقط.

وأوضح بيزلي في حديث إلى قناة الـ”CNN”: اختفت احتياطات الحبوب بعد الانفجار والان لدينا نحو اسبوعين ونصف من الخبز فقط لذا علينا العمل بسرعة”، مضيفاً “فرقنا على الارض تقيّم الوضع”.









وتابع: “قمنا بإحضار 17.5 طنًّا متريًا من الطحين لتوفير الحبوب والطعام والتي ستوفّر الخبز للشعب اللبناني لحوالى 20 يوماً بينما نقوم بجلب 30 طنًّا متريًا أخرى من الحبوب للشعب اللبناني”.

وتابع: “يجب تنظيف جزء من الموقع لتشغيله ولهذا نحن في بيروت”.

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