الخارجية الأميركية: ندعو الأجهزة الأمنية لضمان سلامة المتظاهرين

أشار متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة “الحرة” الى “أننا اطلعنا على نبأ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب”، لافتاً الى أن “عقود من سوء الإدارة والفساد والفشل المتكرر لقادة لبنان بإجراء الإصلاحات كانت السبب وراء الانفجار المروع وتدهور الاقتصاد”.

وشدد على “أننا نواصل دعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي وندعو الأجهزة الأمنية لضمان سلامتهم ورفاههم”.









ولفت الى أن “اللبنانيون نزلوا للشوارع منذ تشرين الأول الماضي للمطالبة بالإصلاح وحكم أفضل ووضع حد للفساد”، مشيراً الى أن ” كما قال الرئيس ترامب، ندعو لبنان إلى الهدوء ونقدّر مطالب المحتجين السلميين بالشفافية والإصلاح والمساءلة”.