استراليا تتضامن مع لبنان بعد أسبوع من الانفجار.. الأرزة اللبنانية على “أوبرا هاوس” في سيدني

نشر رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ل”لأوبرا هاوس” في سيدني وعليها الأرزة اللبنانية، تعبيرا عن التضامن مع لبنان لمرور أسبوع على الانفجار الذي ضرب بيروت.

وقال موريسون ان “الصورة هي تعبير عن تضامن استراليا ودعمها واحترامها لكل الذين تضرروا من انفجارالأسبوع الماضي”.

وكتبت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويليز غلاديس بريجيكليان: “من سيدني الى لبنان مع الحب حيث ان الشعب اللبناني في تفكيرنا وصلواتنا”.

يذكر أن استراليا كانت شاركت في المؤتمر الدولي لدعم لبنان وقدمت خمسة ملايين دولار لمساعدة المتضررين من الانفجار.

Tonight the Sydney Opera House was lit up with the Lebanese Cedar as a symbol of Australia’s solidarity, support and respect for all those impacted by last week’s terrible explosion disaster in Beirut.

Australia stands with you 🇦🇺🇱🇧. pic.twitter.com/TgSB1Ub29d

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) August 11, 2020