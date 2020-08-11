بعد نادين نجيم… مروان خوري يفقد الأمل ويقرر أن يغادر لبنان للإقامة في دبي

بعد الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، اتخذ عدد من نجوم الفن في لبنان قرار الهجرة منه الى بلد آخر يسود فيه الأمان لأنهم فقدوا الأمل منه، وهذا ما أراده الفنان الشامل مروان خوري الذي قرر أن يغادر للبنان للإقامة في دبي التي سيفتتح فيها استديو خاصا به.

وعلم أن خوري اتخذ قراره بالهجرة بعدما فقد الأمل بلبنان، وهو يبحث الآن عن منزل للعيش فيه والاستقرار في دبي حسب ما رشحت المعلومات.









وكانت النجمة نادين نسيب نجيم التي خضعت لعمليات عدة من جراء إصابتها بالانفجار اتخذت بدورها قرار الهجرة بحسب ما كشفت في تغريدة لها على حسابها الرسمي “تويتر” جاء فيها: “منذ هذه اللحظة من المستشفى أخذت القرار: سأترك البلد وأعيش بأمان ببلد آخر يحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت. بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحن منرجع على وطننا غير هيك ما له لزوم الحكي وشكراً”.

وكان المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني قد صرح في وقت سابق قبل حصول الانفجار عن رغبته في الهجرة، وذلك بسبب الأوضاع السيئة التي مر بها لبنان ولا يزال.

تجدر الإشارة الى أن الممثلة المسرحية والتلفزيونية عايدة صبرا قد غادرت لبنان الى كندا التي تحمل جنسيتها بسبب تردي الأوضاع في البلد الذي “لم يعد يشبهها”.