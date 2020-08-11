OMT لزبائنها: يمكنكم قبض أيّ مبلغ من الخارج بالدولار ابتداء من السبت

أعلنت “شركة OMT” في بيان، انها باشرت “تسليم التحاويل الواردة من الخارج نقدا وبالدولار الأميركي حصرا في اليوم التالي من إصدار تعميم مصرف لبنان، وذلك نظرا للوضع الاستثنائي الذي يمر به لبنان. علما أن تطبيق التعميم يتطلب حوالى أسبوع لإدارة السيولة النقدية بالدولار الأميركي، بما في ذلك الشحن من الخارج والتوزيع على شبكة الوكلاء في لبنان”.

اضافت: “بناء عليه، وفي ظل تهافت المغتربين على إرسال الأموال إلى ذويهم في لبنان، تمكنت “OMT” في خلال أربعة أيام من دفع عشرات ملايين الدولارات نقدا. إن عملية المقاصة مع “ويسترن يونيون” وشحن الدولارات من الخارج يتطلب خمسة أيام، مما حد من قدرة “OMT” على توفير السيولة النقدية بالدولار الأميركي عبر مراكز وكلائها”.









وأكدت الشركة التزامها “تسليم التحاويل الواردة من الخارج بالدولار الأميركي نقدا وحصرا، وتطلب من الزبائن الكرام أن يتفهموا أن كميات الدولار لدى وكلائها محدودة إلى حين وصول شحنة الدولارات من الخارج لتأمين السيولة النقدية اللازمة، بحيث يمكن قبض أي مبلغ مرسل لكم ابتداء من يوم السبت 15/8/2020 وذلك في كل مراكز وكلائها”.