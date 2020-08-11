رويترز: ميشال عون وحسان دياب تلقيا تحذيراً عن “تدمير بيروت”

أفادت وكالة “​رويترز​” بأن وثائق اطلعت عليها أظهرت أن “مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء المستقيل ​حسان دياب​ و​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الشهر الماضي، من أن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيا في مخزن بمرفأ ​بيروت​ يمثل خطراً أمنياً ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد”.

ولفتت الوكالة، نقلاً عن مسؤول أمني، إلى “تقرير من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار “، إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى ​الرئيس عون​ ودياب في 20 تموز. ونوهت بأن “الرسالة تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في كانون الثاني خلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيميائية على الفور”.









كما أفاد بأنه “كان هناك خطر أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سرقت”. وفي إشارة إلى الرسالة المرسلة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من المديرية العامة لأمن الدولة والتي تشرف على أمن المرفأ، شددت على أنه “في نهاية التحقيق النائب العام التمييزي ​غسان عويدات​ أعد تقريراً نهائياً تم إرساله إلى السلطات”.

ونوه المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب عدم نشر اسمه، لـ “رويترز” بأن “حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر”.