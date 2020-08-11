غادة عويس: الدوحة حضنت #بيروت بشهامة وشجاعة وسخاء.. ضمّدت جرحنا النازف

غردت الاعلامية غادة عويس على حسابها على تويتر، فكتبت: الدوحة التي حضنت بيروت بشهامة وشجاعة وطيبة وسخاء وقف القطريون معنا في محنتنا كلبنانيين مقيمين على أرضهم الطيبة وهبّوا لنجدة عائلاتنا وأهلنا وأصدقائنا وأحبائنا في لبنان الجريح.مروءة عربية أصيلة ليست جديدة في كعبة المضيوم،ضمّدت جرحنا النازف وبلسمت حرقة مغترب ولوعة مهجّر وحزن مكلوم

الدوحة التي حضنت بيروت❤️بشهامة وشجاعة وطيبة وسخاء وقف القطريون معنا في محنتنا كلبنانيين مقيمين على أرضهم الطيبة وهبّوا لنجدة عائلاتنا وأهلنا وأصدقائنا وأحبائنا في لبنان الجريح.مروءة عربية أصيلة ليست جديدة في كعبة المضيوم،ضمّدت جرحنا النازف وبلسمت حرقة مغترب ولوعة مهجّر وحزن مكلوم pic.twitter.com/G7gkswByfj





— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 11, 2020