بالفيديو.. إطلاق نار خارج البيت الأبيض وترامب يغادر المؤتمر مسرعا

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، بشكل مفاجئ مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، حول فاجعة فيروس كورونا المستجد، طلب من أجهزة الأمن.

وأظهرت لقطات مصورة طلب الخدمة السرية إخراج ترامب من قاعة المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض









BREAKING: President Trump has abruptly left a White House briefing after receiving some kind of urgent update from an official. pic.twitter.com/Xv9AGZdtWq — NBC News (@NBCNews) August 10, 2020

وفي الفيديو يظهر الرئيس الأمريكي يغادر قاعة المؤتمر الصحفي مسرعا مع ضابط الخدمة السرية للبيت الأبيض.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه هناك إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

ونقلت شبكة “سي إن إن”، أن البيت الأبيض تم إغلاقه فور إطلاق النار.

فيما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض والأمور تحت السيطرة الآن.