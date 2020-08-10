حواط: كنت مستعدا أن اتحمل التحديات من أجل إنقاذ لبنان.. لعدم الانجرار لنداءات الابواق المضللة والمرتزقة

وجه وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة طلال حواط رسالة قال فيها: “بعد ما قدمت حكومة الدكتور حسان دياب استقالتها، اود ان اشكره على الثقة التي أولاني اياها. واجهت الكثير من التحديات وكنت مستعدا أن اتحملها من أجل إنقاذ لبنان”.

واضاف: “أتمنى للبنان والشعب اللبناني الخير والسلام والاستقرار وعدم الانجرار لنداءات الابواق المضللة التي تتخفى خلف أقنعة الوطنية وهي اقرب الى المرتزقة”.









وتابع: “الى اهلي في طرابلس وفي مدينتي الحبيبة الميناء، انتم تعرفوني، وتعلمون جيدا انني بعيد كل البعد عن كل ما اتهمت به”.

وختم: “في النهاية، لا استطيع الا الانحناء أمام هول الفاجعة التي المت بنا وبأهلنا، وأسأل الله ان يعطي الصبر والعزاء لأهالي الضحايا – الشهداء، ويشفي كل جريح ويبلسم القلوب، ويعيد كل مفقود الى احبائه ويساعد لبناننا على تخطي ازمته”.