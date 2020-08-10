راغب علامة: حكومة دياب سقطت من لحظة قبولها بتعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف… لا حل الا بانتخابات مبكرة

غرد الفنان راغب علامة على حسابه على تويتر: حكومة حسان دياب كان ينقصها القوة والحزم لهذا سقطت من لحظة قبول دياب بتعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف

واضاف: لا حل في لبنان الا انتخابات نيابية مبكرة على قانون لبنان دائرة واحدة،وهذا ما لن يحصل بوجود زعامات طائفية لا وطنية!

الله بيعلم لوين رايح البلد!









وختم علامة: اللهم نستودعك لبنان الجريح وشعبه