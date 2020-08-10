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راغب علامة: حكومة دياب سقطت من لحظة قبولها بتعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف… لا حل الا بانتخابات مبكرة

August 10, 2020

غرد الفنان راغب علامة على حسابه على تويتر: حكومة حسان دياب كان ينقصها القوة والحزم لهذا سقطت من لحظة قبول دياب بتعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف

واضاف: لا حل في لبنان الا انتخابات نيابية مبكرة على قانون لبنان دائرة واحدة،وهذا ما لن يحصل بوجود زعامات طائفية لا وطنية!
الله بيعلم لوين رايح البلد!




وختم علامة: اللهم نستودعك لبنان الجريح وشعبه

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