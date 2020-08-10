راغب علامة: حكومة دياب سقطت من لحظة قبولها بتعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف… لا حل الا بانتخابات مبكرة

غرد الفنان راغب علامة على حسابه على تويتر: حكومة حسان دياب كان ينقصها القوة والحزم لهذا سقطت من لحظة قبول دياب بتعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف
واضاف: لا حل في لبنان الا انتخابات نيابية مبكرة على قانون لبنان دائرة واحدة،وهذا ما لن يحصل بوجود زعامات طائفية لا وطنية!
الله بيعلم لوين رايح البلد!
وختم علامة: اللهم نستودعك لبنان الجريح وشعبه
حكومة حسان دياب كان ينقصها القوة والحزم لهذا سقطت من لحظة قبول دياب بتعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف
لا حل في لبنان الا انتخابات نيابية مبكرة على قانون لبنان دائرة واحدة،وهذا ما لن يحصل بوجود زعامات طائفية لا وطنية!
الله بيعلم لوين رايح البلد!
اللهم نستودعك لبنان الجريح وشعبه 🙏
— RaghebAlama (@raghebalama) August 10, 2020