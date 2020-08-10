يطالبون برحيل النواب أيضاً.. الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن تشتد في محيط المجلس

تجددت المواجهات بشكل عنيف بين المحتجين اللبنانيين وقوى الأمن، مساء الإثنين 10 أغسطس/آب 2020، في محيط مجلس النواب وسط بيروت، تزامناً مع توارد الأنباء عن استقالة حكومة حسان دياب؛ على وقع التفجير الضخم بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وما تبعه من احتجاجات شعبية ضد الفساد والطبقة السياسية الحاكمة.
وسائل الإعلام أكدت أن قوى الأمن في محيط البرلمان استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين، الذين ردوا برشقها بالحجارة والمفرقعات النارية.
من محيط مجلس النواب pic.twitter.com/iclvZZNunr
— R.A (@TheBlackKarius) August 10, 2020
أكدت كذلك المصادر أن قوات الأمن استقدمت تعزيزات كبيرة إلى وسط بيروت
بعدما حاول عددٌ من المتظاهرين، الذين يرتفع عددهم باستمرار، إزالة الحواجز الحديدية أمام مجلس النواب.
تجدد الإشتباكات امام مجلس النواب #بيروت #لبنان_ينتفض #انفجار_بيروت pic.twitter.com/w0joxWgwsL
— Fatima Eid (@Fatima_Eid9) August 10, 2020