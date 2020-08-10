الجيش اللبناني يعلن انتشال 5 جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، تمكن فرق الإنقاذ التابعة لها، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وأفواج فرق أجنبية متطوعة، من انتشال خمس جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وذكر البيان: “تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للجيش اللبناني بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء وفريقي البحث والإنقاذ الروسي والفرنسي من انتشال خمس جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت”.









وأشارت قيادة الجيش أن عملية البحث عن باقي المفقودين لا تزال مستمرة.

وأعلنت بلدية بيروت، يوم السبت الماضي، أن أعمال البحث عن المفقودين في بقعة انفجار مرفأ بيروت مستمرة بوتيرة عالية على مدار الساعة ولن تتوقف.

وأضافت في بيان لها: “يقوم أبطال ​فوج إطفاء مدينة بيروت​ ومهندسي بلدية بيروت بمساعدة زملائهم اللبنانيين من أجهزة الإنقاذ الأخرى إضافة إلى فرق الإنقاذ الأجنبية العاملة وبالتعاون مع المسعفين والمنقذين الفرنسيين الذين لم يتوقفوا عن العمل منذ وصولهم”.

وأكدت أن عمليات البحث تتم بمهنية واحترافية عالية، وقد تم الاستعانة بالكلاب​ البوليسية المؤهلة لعمليات البحث والإنقاذ، لافتة إلى أن علميات البحث ستستمر على مدار الـ24 الساعة دون أي توقف حتى إيجاد جميع المفقودين.