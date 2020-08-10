نايلة تويني تستذكر رسالة الشهيد جبران: لإسقاط ميشال عون والحكومة

في كلّ مرّة أطلّت رئيسة تحرير مجموعة “النهار” نايلة تويني، بعد فاجعة بيروت، معاينة الدمار الذي حلّ في مبنى الجريدة وسط العاصمة، غلبتها دموعها لهوَل ما حصل.

تخرج اليوم بعد نفض الغبار ولملمة الركام للحديث عن لبنان الجديد، وحلم الشهيد جبران تويني. مقابل مرفأ بيروت المدمّر، ومن على نافذة محطّمة تطلّ على بيروت المنكوبة، تستذكر تويني رسالة والداها، الذي لم يغِب على مرّ السنوات الـ15 لاستشهاده، وهو الحاضر دوماً في أروقة “النهار” والشاهد على نضال دام لسنوات.









في مقابلة مع الإعلامية نسرين ظواهرة في برنامج “صباح اليوم” عبر قناة “الجديد”، طالبت نايلة تويني بـ”إسقاط ميشال عون والحكومة”، داعيةً “البطريرك الراعي لرفع الغطاء عن الجميع والبدء بلبنان جديد”.

كما دعت إلى “إجراء تحقيق دوليّ، لأن ثقة لدينا بالدولة والمسؤولين”، مؤكدةً أنّه “بعد 15 سنة من استشهاد جبران، لم يقل لي القضاء اللبناني من قتل والدي”.

المصدر: النهار