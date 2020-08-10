أول من طالب بإبعاد نترات الأمونيوم عن المرفأ.. نجل العقيد سكاف: والدي قتل ومازلنا في إنتظار تحقيق جدي بالجريمة!

قال ميشال سكاف نجل الضابط جوزيف سكاف الذي أول من حذر من شحنات نيترات الأمونيوم أن والده لم يقضي بحادث ولكنه كان ضحية جريمة ارتكبت أمام منزله. وقال سكاف أن ملف القضية لم يقفل وان العائلة ما زالت في إنتظار تحقيق جدي يكشف ملابسات الجريمة.

A crime was committed in March 2017. My father did not slip and fall. He was brutally assaulted and murdered in front of his own house. The case was never closed and our family has been waiting for 3 years for a… https://t.co/8ypeq4Y3QQ





— Michel Skaf (@mish_skaf) August 8, 2020

الرواية في حينها

استقل سيارته بعد سهرة أمضاها، وعاد إلى منزله في قرية “بيت الشعار” القريبة بقضاء المتن 16 كيلومتراً فقط من بيروت، وركنها في مرآب العمارة، وحين فتح بابها وهمّ بالنزول، حدث له ما ورد بعدها في تقريرين متناقضين لطبيبين شرعيين: أحدهما أشار إلى أن كل شيء كان قضاء وقدرا. أما الثاني، فأكد أن هناك من يقف خلف ما حدث له في مارس 2017 بالتحديد، لأن الطبيب وجد كدمات برأس جوزيف سكاف، العقيد الذي تقاعد بأوائل ذلك العام في جمارك مرفأ بيروت.

جارته المقيمة في الطابق الثاني، أكدت لوسائل الإعلام اللبنانية، ومنها صحيفة “النهار” المحلية، أن زوجته ماري الحجار، اتصلت بعد تأخره بصديقه الذي كان يشاركه السهرة، فذكر لها أنه عاد إلى البيت، ثم سارع وسلك الطريق الذي يسلكه العقيد، لمعرفة إذا أصابه مكروه، ولما وصل إلى موقف السيارات وجد باب سيارته مفتوحا، وحين نظر إلى الأسفل رآه ملقى على الأرض، فصرخ وأيقظ جيرانا أطلوا من الشرفات، ليجدوه منطرحا ينزف من رأسه.. أسرع أحدهم، وهو طبيب، وأجرى ما تيسّر من إسعافات، لكنه لم يفلح بإنقاذه، فمات سكاف بعمر 57 سنة.

هل “زلت” قدمه، كما أشار التقرير الأول، أم دفعه أحدهم ورماه من ارتفاع 3 أمتار، فتضرّج على الأرض ولفظ آخر أنفاسه؟.. لا جواب إلى الآن يحسم ما عادت إليه الذاكرة حاليا، بحسب ما راجعت “العربية.نت” ما يتم تداوله الآن في مواقع التواصل، وهو أن سكاف كتب رسالة قبل 3 أعوام من تقاعده، ورد فيها ما قد يكون سببا بتصفيته، فقد كان يعمل دائما في مكافحة التهريب، وآخر عمل له كان حين استلم في 2013 مهام رئاسة شعبة الجمارك بمطار بيروت الدولي، وطوال 3 أعوام.