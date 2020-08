أول من طالب بإبعاد نترات الأمونيوم عن المرفأ.. نجل العقيد سكاف: والدي قتل ومازلنا في إنتظار تحقيق جدي بالجريمة!

قال ميشال سكاف نجل الضابط جوزيف سكاف الذي أول من حذر من شحنات نيترات الأمونيوم أن والده لم يقضي بحادث ولكنه كان ضحية جريمة ارتكبت أمام منزله. وقال سكاف أن ملف القضية لم يقفل وان العائلة ما زالت في إنتظار تحقيق جدي يكشف ملابسات الجريمة.

A crime was committed in March 2017. My father did not slip and fall. He was brutally assaulted and murdered in front of his own house. The case was never closed and our family has been waiting for 3 years for a… https://t.co/8ypeq4Y3QQ









