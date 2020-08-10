«ناسا» تكشف حجم تضرر البيوت من انفجار مرفأ بيروت

كشفت بيانات الرادار التابعة للأقمار الصناعية، لدى فريق التصوير والتحليل المتقدم التابع لوكالة ناسا (ARIA)، عن خريطة الضرر المحتمل التي تعرضت له مدينة بيروت جراء الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء الماضي في مرفأ العاصمة اللبنانية.

وبحسب (ARIA)، أظهرت بيانات الرادار تغيرات في سطح الأرض قبل وبعد الكارثة، تماما كما يحدث بعد الزلازل، بحسب ما نشر موقع قناة «الحرة» الأميركية.









وفي الخريطة التي كشف عنها الفريق تمثل النقاط الحمراء الداكنة المناطق الأشد تضررا من الانفجار، بينما تمثل النقاط ذات اللون البرتقالي ضررا معتدلا، في حين تمثل النقاط الصفراء ضررا أقل.

وأسفر الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية الثلاثاء الماضي، عن مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين، فيما لايزال العشرات في عداد المفقودين.

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