مسلحون بـ”ملابس مدنية”.. من يطلق النار على المتظاهرين وسط بيروت؟

تداول نشطاء لبنانيون، السبت والأحد 9 أغسطس/آب 2020، صوراً ومقاطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر مسلحين بملابس مدنية يطلقون النار على مشاركين في احتجاجات “يوم الحساب” وسط بيروت.

وتداول نشطاء صوراً ومقاطع فيديو تظهر مسلحين بملابس مدنية يطلقون النار على محتجين. ودعا نشطاء إلى الكشف عن هوية هذه العناصر والجهات التابعين لها ومحاسبتهم.

نشطاء قالوا إن أولئك العناصر ينتمون لجماعة “حزب الله” (شريكة بالحكومة)، فيما قال آخرون إنهم ينتمون للجيش والأجهزة الأمنية. وتضاربت أنباء بشأن نوعية الرصاصات التي أطلقوها بين حي ومطاطي.

This is Beirut after 4 days of the big explosion @BBCWorld @SkyNews @cnni @AFP @AFP https://t.co/QbxCXvOMq0 pic.twitter.com/q7s8IBbbdw

— Wissam Breidy (@WissamBreidy) August 9, 2020