رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان حقيبة الإعلام بعد إستقالة منال عبدالصمد!

تواردت معلومات عن عرض الحكومة اللبنانية حقيبة وزارة الإعلام على الفنان رامي عياش والإعلامية منى أبو حمزة، وذلك بعد استقالة الوزيرة منال عبد الصمد، في ظل أزمة تعصف بالبلاد وسط تداعيات انفجار بيروت.

وكتبت الإعلامية منى أبو حمزة عبر صفحتها الخاصة على “تويتر”: “موضوع الوزارة غير وارد.. مكاني بين الناس.. ياسمين ليست بأغلى من ألكسندرا وسحر.. وأيمن وإياد ليسوا بأغلى من جو وعلي.. بحبكم كلكم يعني كلكم”.









موضوع الوزارة غير واردم. مكاني بين الناس. ياسمين ليست بأغلى من ألكسندرا وسحر. وأيمن وإياد ليسوا بأغلى من جو وعلي. بحبكم كلكم يعني كلكم ❤️🇱🇧✌️ — Mona Abou Hamze (@MonaAbouHamze) August 9, 2020

كما أكد الفنان رامي عياش رفضه للمنصب الوزاري حيث قال في تغريدة: “أنا لست بديلا عن أي وزير، ورفضت ذلك سابقا والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس، اليوم بدل إنقاذ الناس وإيقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة”.

انا لست بديلًا عن أي وزير .. ورفضت ذلك سابقا .والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس!

اليوم بدل إنقاذ الناس وايقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة !!!!

. #لبنان #بيروت — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) August 9, 2020

وأردف معلقا: “مستقبلنا جميعا مهدد و300 ألف من أهلنا مشردون مفقودين ومفقودات تحت الأنقاض”، مضيفا: “المطلوب بناء متكامل ينقذنا من هذا الركام وتلتف حوله الناس ويستعيد ثقة العالم بلبنان منارة هذا الشرق!”

ولقي رفض عياش وحمزة تأييدا وتفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف تصرفهما بالحكمة وبأنهما فضلا مصلحة البلد على مصالحهما الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد إعلان وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها من الحكومة، قدم وزير البيئة دميانوس قطار استقالته في وقت يتجه وزير الاقتصاد راوول نعمة للاستقالة أيضا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

المصدر: RT + “تويتر”