وزير الخارجية السعودي: هيمنة حزب الله تثير قلقنا والكل يعرف سوابقه باستخدام المواد المتفجرة وتخزينها

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن استمرار هيمنة حزب الله “يثير قلق الجميع”، معتبرا أن “الجميع يعرف سوابقه في استخدام المواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين”.

وشدد بن فرحان على “أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى تفجير مرفأ بيروت”، مشيرا إلى أن السعودية كانت من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني.









ولفت الوزير السعودي إلى أن “الشعب اللبناني له الحق في العيش في بلاده بأمان واحترام، ولبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح سياسي واقتصادي شامل وعاجل”، مضيفا أن “الإصلاح المطلوب لضمان مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي يعتمد على مؤسسات الدولة القوية التي تعمل من أجل المصلحة الحقيقية للشعب اللبناني”.

وقال وزير الخارجية السعودي إن “استمرار الهيمنة المدمرة لتنظيم حزب الله الإرهابي يثير قلقنا جميعا.. الجميع يعرف السوابق المؤكدة لاستخدام هذا التنظيم للمواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين في عدة دول عربية وأوروبية والأمريكتين”.

وأسفر انفجار كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم المخزنة بصورة رديئة في مرفأ بيروت منذ العام 2014، الثلاثاء الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 160 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف، وعن أضرار مادية ضخمة في العاصمة قدرت كلفتها بـ15 مليار دولار.