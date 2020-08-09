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الجيش اللبناني ينفي وجود أنفاق مشبوهة في مرفأ بيروت

August 9, 2020

نفى الجيش اللبناني اليوم الأحد وجود أنفاق مشبوهة في مرفأ بيروت موقع الانفجار الأخير.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي “يهمُّ قيادة الجيش أن تنفي نفيا قاطعا صحة هذه المزاعم وتوضح أن الإهراءات تضمّ مبنى تحت الأرض لإدارتها حيث يتم الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات عبر نفقٍ يمتد من المدخل الشرقي للإهراءات بإتجاه الغرب.”




وأضاف البيان “يتناوب موظفون على مدار الساعة على العمل في غرفة العمليات التي تحتوي على أنظمة تشغيل المصاعد داخل الإهراءات وآلية سحب الحبوب من البواخر”.

وأردف ” تجدد قيادة الجيش دعوتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات والانجرار وراء معلومات غير صحيحة والعودة إلى المعنيين لأي استفسار”.

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