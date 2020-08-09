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نادين نسيب نجيم اتخذت قرارها: “رح اترك البلد”!

August 9, 2020

أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم عن قرارها مغادرة لبنان، وأشارت إلى أنها “من هذه اللحظة من داخل المستشفى أخدت قرار: رح اترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت”.

وتابعت: “بس تنقبروا انتو تحت التراب نحن منرجع على وطننا. غير هيك ما إلو لزوم الحكي وشكراً”.




يذكر أنّ نجيم نجت بأعجوبة بعدما كشفت في فيديو نشرته في حسابها عبر “إنستغرام” صوّرته بنفسها لحظة وقوع الانفجار الثاني في #مرفأ_بيروت، حيث كانت تصوّر الانفجار الأوّل ووقع بعده بثوانٍ الانفجار الثاني، والذي أصيبت به إصابة بالغة بعدما انكسر الزجاج وتناثر عليها، فأصيبت بجروح عدّة في وجهها وجسدها.

وأرفقت نجيم الفيديو الذي يوثّق لحظة الانفجار بتعليق: “اللحظة المشؤومة! كنتُ ممسكة بالهاتف وصرخت. إلى هذا الحد كنت قريبة، أشكر الله ألف مرّة أنني لا زلت على قيد الحياة”.

النهار

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