نادين نسيب نجيم اتخذت قرارها: “رح اترك البلد”!

أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم عن قرارها مغادرة لبنان، وأشارت إلى أنها “من هذه اللحظة من داخل المستشفى أخدت قرار: رح اترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت”.

وتابعت: “بس تنقبروا انتو تحت التراب نحن منرجع على وطننا. غير هيك ما إلو لزوم الحكي وشكراً”.









من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 9, 2020

يذكر أنّ نجيم نجت بأعجوبة بعدما كشفت في فيديو نشرته في حسابها عبر “إنستغرام” صوّرته بنفسها لحظة وقوع الانفجار الثاني في #مرفأ_بيروت، حيث كانت تصوّر الانفجار الأوّل ووقع بعده بثوانٍ الانفجار الثاني، والذي أصيبت به إصابة بالغة بعدما انكسر الزجاج وتناثر عليها، فأصيبت بجروح عدّة في وجهها وجسدها.

وأرفقت نجيم الفيديو الذي يوثّق لحظة الانفجار بتعليق: “اللحظة المشؤومة! كنتُ ممسكة بالهاتف وصرخت. إلى هذا الحد كنت قريبة، أشكر الله ألف مرّة أنني لا زلت على قيد الحياة”.

النهار