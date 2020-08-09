استقالة الحكومة الإثنين “ممكنة”

ذكرت محطة “إم تي في” أن استقالة الحكومة اللبنانية غدا الإثنين “ممكنة”.

وأضافت أن “الموضوع مطروح بشكلٍ كبير مما يجعل من جلسة الغد جلسةً مصيريّة”.









ولم تذكر المحطة مزيدا من التفاصيل.

في المقابل، قالت وزيرة العمل اللبنانية، لميا يمين، الأحد، إنه “لا قرار باستقالة الحكومة”، على خلفية انفجار مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب الجاري.

تصريح الوزيرة جاء بعد اجتماع وزاري جمع رئيس الحكومة، حسان دياب، بعدد من الوزراء.

كما قال وزير الصناعة، عماد حب الله، عقب الاجتماع: “الحكومة صامدة، ومستمرون بالعمل ونقوم بمسؤوليتنا تجاه الناس”.

فيما لم يدل بقية الوزراء بتصريحات.