ديما جمالي وهنري حلو يعلنان استقالتهما من مجلس النواب

أعلن النائب هنري حلو، أنه سيتقدم غدا باستقالته الخطية من مجلس النواب. وذلك في بيان جاء فيه: “إيمانا مني بأن على النائب أن يحترم إرادة مجتمعه والناس الذين يمثلهم، واقتناعا مني بأن التركيبة الحالية للسلطة في لبنان، بشقيها التنفيذي والتشريعي، لم تعد تعبر عن طموحات الشعب اللبناني، ولا تتيح إحداث أي تغيير يطمح إليه اللبنانيون، وبأن من الضروري الاحتكام في أسرع وقت ممكن إلى الشعب اللبناني لتجديد الطبقة السياسية، أملا في تحريك الأمور وإخراج لبنان من الوضع الذي هو فيه، وانسجاما مع قناعاتي الشخصية ومع تاريخ عائلتي في الحياة السياسية اللبنانية، ومع المبادىء التي التقيت عليها مع زملائي في اللقاء الديموقراطي، أعلن أني سأتقدم غدا الإثنين باستقالتي الخطية من مجلس النواب، عسى أن يساهم ذلك في فتح نافذة أمل للشعب اللبناني الذي يتحمل كارثة بعد كارثة، في ظل عجز تام للمنظومة السياسية”.

من ناحيتها قالت النائب ديما جمالي للـmtv: سأتقدّم باستقالتي من مجلس النواب، واضافت: بعد المجزرة التي وقعت لا بدّ من المحاسبة من رأس الهرم إلى أسفله والجميع مسؤول والمُبكي أنّ المسؤولين ينصّبون أنفسهم للقيام بتحقيق لكشف ما حدث









وقالت جمالي: الفاجعة الوطنيّة التي أصابت كلّ مواطن تعني أنّ المشهد السياسي لا يُمكن أن يكمل بهذه الطريقة والمطلوب تغيير جذري في كلّ وجوه السلطة