البابا فرنسيس يدعو إلى التضامن الدولي مع #لبنان: “الشعب اللبناني يعاني ويعاني كثيرًا”

أعرب البابا فرنسيس عن تضامنه مع لبنان، مجدداً دعوته لمساعدة هذا البلد “بسخاء”، بعد خمسة أيام من الانفجار الذي عصف بالعاصمة بيروت.

وقال بعد صلاة الأحد من شرفته المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان “في هذه الأيام، تتجه أفكاري غالبا إلى لبنان. كارثة الثلاثاء الماضي تدعونا جميعا، بدءا باللبنانيين، إلى التعاون من أجل المصلحة العامة لهذا البلد الحبيب”.









واعتبر الحبر الأعظم أن “لبنان له هوية خاصة، هي ثمرة لقاء الثقافات المختلفة، والتي برزت على مر الزمن كنموذج للعيش المشترك”.

وقال: “بالطبع، أصبح هذا التعايش الآن هشًا للغاية، لكنني أرجو أن بعون الله والمشاركة المخلصة للجميع، أن يولد من جديد حرًا وقويًا”، داعيًا “الكنيسة في لبنان لأن تكون قريبة من الشعب لأنه يعاني ويعاني كثيرًا”.

وجدد البابا فرنسيس نداءه من أجل تقديم “مساعدة سخية من المجتمع الدولي” إلى لبنان، مرحباً بحرارة بمجموعة من اللبنانيين المتواجدين في ساحة القديس بطرس والذين تعرف عليهم من خلال العلم الذي كانوا يحملونه.