آلاف الإسرائيليين يهتفون أمام مقر سكن نتنياهو: ارحل، انتهى وقتك.. نحن في حرب ضد فسادك

تجمع آلاف الإسرائيليين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس السبت 8 أغسطس/آب 2020، مع تزايد الغضب ضده بسبب الفساد المزعوم وطريقة معالجته أزمة فيروس كورونا.

الرسائل الضخمة التي عرضت على أحد المباني بمكان الاحتجاج قالت “انتهى وقتك”، في الوقت الذي لوح فيه المتظاهرون بعلم إسرائيل ودعوا نتنياهو إلى الاستقالة بسبب ما يصفونه بفشله في حماية الوظائف والشركات التي تأثرت بالوباء.

وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بشكل فوري، مرددين شعارات مثل: “هذه حرب على الفساد”، “هذا احتجاج من أجل استعادة الديمقراطية”.

حدة الحركة الاحتجاجية زادت خلال الأسابيع الأخيرة مع اتهام المنتقدين نتنياهو بانشغاله بقضية فساد مرفوعة ضده، في حين ينفي هو ارتكاب أي مخالفات.

Thousands of #Israel-is gathered Saturday evening in protests against Prime Minister Benjamin #Netanyahu, as part of ongoing demonstrations over his indictment on #corruption charges and handling of the #coronavirus pandemic. https://t.co/RJ0tJUedPOpic.twitter.com/joYxP1zfJj

