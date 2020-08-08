نجوى_كرم تشكر هبّة التضامن العربية والدولية لإغاثة #بيروت !

غرّدت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عبر حسابها في تويتر، متوجّهةً بالشكر للدول التي سجّلت حضورها لمساندة لبنان عقب تفجير بيروت، إذ يشهد لبنان هبّة تضامن قلّ نظيرها، من دول عربية وأجنبية، مدّت إلى لبنان جسوراً جوية محمّلة بالمساعدات العاجلة، من فِرق إغاثة وأطقُم ومعدّات طبية ومشافي ميدانية، لمساندة بيروت وإحتواء تداعيات هذه الكارثة.

شمس الأغنية لم تذكر أسماءً ولم تخصّ ذِكر دول بعينها، بل وجّهت شكرها بشكلٍ عام لكل من مدّ يد العون للبنان المنكوب، قائلة:









“نحن كلّنا واحد بهالدّني، وكلّ واحد منّنا للكلّ”، وأضافت: “منشكر كلّ الدول ياللّي عم تساعد لبنان، انشاالله ربّنا يكافئكن بأفراحكن وسلامة شعوبكن”