رصاص وغاز مسيل للدموع وحرائق.. بيروت تخيّر حكامها بين “الاستقالة أو المشنقة”

أظهرت لقطات تلفزيونية قيام محتجين لبنانيين باقتحام مباني وزارات حكومية في بيروت، ومبنى جمعية مصارف لبنان، السبت، في حين سُمع دوي إطلاق نار في الاحتجاجات المتصاعدة على الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ المدينة، الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة إن شرطيا لقي حتفه خلال اشتباكات مع المتظاهرين. وقال شرطي في الموقع إنه توفي عندما سقط في فتحة مصعد بمبنى مجاور بعد أن طارده محتجون.









وقال الصليب الأحمر اللبناني إنه عالج 117 شخصا أصيبوا في موقع الاشتباكات، في حين تم نقل 55 آخرين إلى المستشفى. واندلع حريق بساحة الشهداء في بيروت.

واقتحم عشرات المحتجين مبنى وزارة الخارجية وأضرموا النار في صورة للرئيس ميشال عون وممثلين لكثير من النخبة السياسية التي حكمت لبنان لعدة عقود، والتي يحملونها مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد.

قوات الأمن اللبنانية تخسر موقعها من جديد بعد عودة المحتجين لرشقهم بالحجارة pic.twitter.com/QQIihyDt0Q — روكيت (@_Rockeet) August 8, 2020

وقال أحد المحتجين في مكبر صوت “نحن باقون هنا ندعوا الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات”.

وتجمع نحو عشرة آلاف شخص في ساحة الشهداء وسط المدينة، ورشق بعضهم الجنود بالحجارة. وقال صحفي من رويترز إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما حاول بعض المحتجين اختراق الحاجز الذي يسد الشارع المؤدي إلى البرلمان.

وأكدت الشرطة إنه تم إطلاق رصاص. ولم يتضح بعد من الذي يطلق الرصاص.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين يقتحمون أيضا مبنى وزارتي الطاقة والاقتصاد.

مواطنون يقتحمون مقر وزارة الطاقة بعد اقتحام وزارة الخارجية ووزارة الإقتصاد ومقر جمعية مصرف لبنان.

بعض المواطنين يقولون ان كل مكاتب الوزارة كانت مضاءة وكانت المكيفات تبرد المكان في وقت يعيش الناس جحيم الصيف وقطع التيار. pic.twitter.com/DpYiF963Yx — AMEEN 🇱🇧 🇺🇸 #PrayForBeirut (@Ameen_media) August 8, 2020

وقالت السفارة الأميركية في بيروت إن الحكومة الأميركية تدعم حق المتظاهرين اللبنانيين في “الاحتجاج السلمي” وتحث الجميع على تجنب العنف.

وأضافت السفارة أيضا على تويتر أن الشعب اللبناني “يستحق زعماء يستمعون له ويغيرون نهجهم للاستجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمحاسبة”.

وقال محتجون إن السياسيين اللبنانيين يجب أن يعلقوا على المشانق ويعاقبوا على الإهمال الذي يقولون إنه تسبب في الانفجار المروع الذي أودى بحياة 158 شخصا، وأصاب أكثر من ستة آلاف آخرين.

وردد المحتجون هتاف “الشعب يريد إسقاط النظام” وهو الشعار الذي ترددت أصداؤه في انتفاضات الربيع العربي عام 2011. كما رددوا هتاف “ثورة.. ثورة”. ورفعوا لافتات تقول إحداها “ارحلوا .. كلكم قتلة”.

ارحلوا

وتعد الاحتجاجات الأكبر من نوعها منذ أكتوبر تشرين الأول عندما خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على فساد النخبة الحاكمة وسوء الحكم والإدارة.

وصاح أحد المحتجين “أنتم معدومو الضمير والأخلاق. ارحلوا استقيلوا .. كفى لقد سئمنا. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ لقد جلبتم لنا الفقر والموت والدمار”.

وحملت إحدى اللافتات عبارة تقول “الاستقالة أو المشانق”.

وقام جنود يركبون سيارات عليها مدافع رشاشة بدورية في المنطقة وسط الاشتباكات. وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع. وفقد أحد الشبان وعيه وسقط مغشيا عليه بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع.

وصرخت امرأة “هل حقا.. الجيش هنا؟ هل أنتم هنا لتطلقوا علينا الرصاص؟ انضموا إلينا ويمكننا أن نواجه الحكومة معا”.

وانفجار الثلاثاء هو الأقوى في تاريخ بيروت. وما زال 21 شخصا في عداد المفقودين جراء الانفجار الذي دمر مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية وتسبب في خسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار.

ووعدت الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار. لكن قليل من اللبنانيين يثقون في ذلك. ونصب البعض مشانق مثبتة على قوائم خشبية كتحذير رمزي للزعماء اللبنانيين.

وقال رئيس الوزراء ومؤسسة الرئاسة في لبنان إن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، وهي مادة تستخدم في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة لست سنوات في مستودع بالمرفأ دون إجراءات للسلامة.

أزمة اقتصادية طاحنة

وضرب الانفجار مدينة لا تزال تخشى ذكريات حرب أهلية وتئن تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

ويعيد الانفجار لأذهان كثيرين ذكريات مؤلمة عن الحرب الأهلية بين 1975 و1990 التي مزقت البلاد إلى أشلاء ودمرت مناطق واسعة في بيروت مازال كثير منها لم يتم إعادة بنائه منذ ذلك الحين.

ويشعر بعض السكان، الذين يواجهون صعوبات لإعادة بيوتهم المدمرة إلى حالها، أن الدولة التي يعتبرونها فاسدة خذلتهم مرة أخرى.