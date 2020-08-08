بعد تهديده بحرق الـmtv والاعتداء على مارسيل غانم… شريم: الكلام المنسوب إلى شقيقي لا يمثلني

صدر عن وزيرة المعجرين غادة شريم التالي:

تؤكد وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم وبعد انتشار تسجيل صوتي منسوب الى شقيقها وسام، أسفها الشديد اذا ثبتت الادعاءات أنه يعود له، وتستنكر التعرض ولو لفظيا لأي وسيلة اعلامية كما تدعو الجميع الى ضرورة تهدئة الخطاب والتشديد على الوحدة الوطنية بين اللبنانيين.









واذ تستنكر كلّ ما جاء على لسان شقيقها لمحاولة الاعتداء ولو معنوياً على محطة اعلامية واحد اعلامييها تؤكد أنّ هذا الكلام لا يمثلها ومرفوض جملة وتفصيلا فحرية الاعلام مقدسة واختلاف الآراء لن يفسد في الود قضية.”

وجاء استنكار شريم، بعدما افادت محطة mtv عن تلقيها تسجيلاً من وسام شريم شقيق شريم، مهددا بحرقها وتكسير الزميل مارسيل غانم.