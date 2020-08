السفارة الأمريكية في لبنان تدعم احتجاج الشعب السلمي وتدعو للامتناع عن العنف

أكدت السفارة الأمريكية في لبنان في تغريدة لها على “تويتر”، مساء اليوم السبت، على دعمها لاحتجاجات الشارع اللبناني، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف.

ونشرت السفارة الأمريكية في صفحتها الرسمية على “تويتر”، مساء اليوم السبت، بيانا على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها الشارع اللبناني، جاء فيه: “لقد عانى الشعب اللبناني أكثر من اللازم، ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويغيرون مسارهم استجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة”.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيانها: “ندعمهم حقهم (المحتجون) في التظاهر السلمي ونشجع جميع المعنيين على الامتناع عن العنف”.

وأتى بيان السفارة الأمريكية في وقت تشهد فيه العاصمة اللبنانية، بيروت، احتجاجات واسعة بعد حادثة تفجير مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

1/2 The Lebanese people have suffered too much and deserve to have leaders who listen to them and change course to respond to popular demands for transparency and accountability.

— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 8, 2020