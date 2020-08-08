تمهيد لدور أكبر للحزب… مسؤول بالإليزيه: ماكرون أبلغ ترامب بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها “حزب الله”

قال مسؤول بقصر الإليزيه، اليوم السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها “حزب الله”.

وأفاد المسؤول بقصر الإليزيه بأن ماكرون أكد لنظيره الأمريكي أن العقوبات الأمريكية التي تستهدف “حزب الله” تكون نتيجتها في صالح أولئك الذين تستهدف إضعافهم.









وأضاف المسؤول أن فرنسا تعتقد بوجود أدلة كافية لافتراض أن انفجار بيروت كان حادثا.

وبخصوص مؤتمر المانحين الخاص بلبنان، صرح المسؤول في القصر بأن المؤتمر سيجمع أموالا لإعادة بناء بيروت وتقديم مساعدات غذائية وبناء المدارس والمستشفيات وتوفير التجهيزات الطبية.

وأشار إلى أن ماكرون أبلغ ترامب في اتصال هاتفي يوم الجمعة، بأن على الولايات المتحدة أن “تستثمر مجددا” في لبنان كي تساعد في إعادة بنائه.