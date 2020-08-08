دياب يرفض الاستقالة وسيطرح اجراء انتخابات نيابية مبكرة!

أكّد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب التحقيق سيكشف الحقائق ولن يطول وسيتوسّع ليشمل كلّ المعنيين بهذه الكارثة ومعالجة المصيبة مسؤولية كبيرة والبلد لا يحتمل مزايدات والمطلوب من الجميع ترك الحسابات الإنتخابية والكلمات الشعبوية”.

وأشار إلى أنّ “الفساد وسوء الإدارة أوصلونا إلى ما نحن عليه واليوم وبظل الكارثة التي نعيشها بحاجة إلى تكاتف الجميع”.









ودعا دياب “الأطراف السياسية للإتفاق على المرحلة المقبلة”، قائلا: “أنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين الى أن يتفقوا”.

وشدد على أنّه “لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية الا باجراء انتخابية نيابية مبكرة لانتاج طبقة سياسية جديدة”، معلنا أنّه يوم الإثنين سيطرح على مجلس الوزراء اجراء انتخابات نيابية مبكرة.