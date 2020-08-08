مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” تشيد بقرار مؤسسات إعلامية وقف النقل المباشر لخطابات المسؤولين في السلطة

صدر عن مبادرة ” إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: بقرار مؤسسات إعلامية لبنانية بوقف النقل المباشر لخطابات المسؤولين في السلطة اللبنانية، تكون هذه المؤسسات قد خطت خطوة كبيرة، باتجاه ملاقاة اللبنانيين،في توقهم للتغيير. فحرمان أركان المنظومة السياسية، من تسويق أنفسهم إعلامياً، ينسجم مع تطلعات الشعب اللبناني في أخطر مرحلة يعيشها لبنان،وهو أيضاً تماه مع الإعلام المتطور،الذي يرفض أن يتحول الى منبر مجاني ودعائي على حساب المصداقية والحقيقة.

إن الإعلام اللبناني الرائد مدعو الى استكمال هذه الخطوة الكبيرة، بفتح الشاشات، وتخصيص صفحات الصحف، للناس، وللقوى الحية في المجتمع التي تحمل على أكتافها هم التغيير.









إننا نؤكد أن استعادة المهنية والموضوعية، هي السبيل الوحيد الى عودة الإعلام اللبناني الى سابق عهده، حيث كانت الشاشات للمواطن درعاً له في حريته وكرامته وأمنه.