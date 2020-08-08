مكتب ميقاتي: لم تتلق رئاسة الحكومة أي مراسلة في موضوع الباخرة لا خلال توليه رئاسة الحكومة ولا خلال فترة تصريف الأعمال

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي: “منعا للتضليل الخبيث والمقصود والذي يحاول بانحطاط وقلة أخلاق، استغلال مصاب اللبنانيين الجلل لرمي التهم جزافا، نورد الوقائع الواضحة التالية:

استقالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 23 اذار العام 2013 وتألفت حكومة جديدة في 25 شباط العام 2014 لم تدخل باخرة الشؤم حوض مرفأ بيروت حتى شهر شباط 2014، مراسلات مديرية الجمارك مؤرخة كلها بعد تأليف حكومة جديدة في لبنان، ومراسلات أمن الدولة مؤرخة من العام 2018. لم تتلق رئاسة الحكومة أي مراسلة في هذا الموضوع لا خلال تولي الرئيس ميقاتي رئاسة الحكومة ولا خلال فترة تصريف الأعمال.









ومن الاجدى في هذه المرحلة التركيز على التحقيق الجاري في الفاجعة وأسبابها الحقيقية والاقتصاص من المسببين والمتورطين، والانطلاق من قول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالامس بأنه تلقى تقريرا في العشرين من تموز الفائت يتضمن معلومات حول الموضوع، وإن صلاحياته لا تسمح له بالتعاطي المباشر بالمرفأ.

رحم الله شهداء الوطن ودعاؤنا للجرحى بالشفاء العاجل وبسلامة المفقودين”.