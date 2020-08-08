في وقت تحتجز المصارف أموال المودعين… رئيس بنك الموارد يشتري شقة الممثلة جنيفر لورنس بنيويورك ب 9.9 مليون دولار!

نشر موقع THE REAL DEAL أن الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خيرالدين إشترى شقة الممثلة جنيفر لورنس بمبلغ ٩٫٩ مليون دولار. وذكر الموقع أن الممثلة خسرت ٣٧٪ من المبلغ الذي دفعته في الشقة والذي بلغ ١٥٫٦ مليون دولار.

وقال خيرالدين للموقع أنه يدير شركة JOHN’S MOUNTAIN العقارية وهو لا يرغب في التعليق على الصفقة التي هي تجارية بحتة.









وذكر الموقع أن شركة خيرالدين اقترضت ٦ ملاين دولار من عقار له في سان دياغو في كاليفورنيا.

والجدير بالذكر أن خيرالدين هو أحد الوجوه المصرفية وقد استفاد مصرفه من الهندسات المالية التي رسمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في وقت تقول المصارف باحتجاز ودائع المواطنين بالتواطيء مع المصرف المركزي والحكومة في ظل تجاذب بينهما حول تحمل المسؤولية.