أردوغان: طائراتنا جاهزة لنقل الجرحى من لبنان ومعالجتهم في تركيا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، وقوف تركيا إلى جانب لبنان ومساعدته في مختلف المجالات والصعد، وذلك عقب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، وأدى لسقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وقال أردوغان في تصريح صحفي عقب أداءه لصلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير، في إسطنبول، إن “نائبي فؤاد أقطاي ووزير الخارجية التركي سيزوران لبنان، وسيقومان بمتابعة التطورات هناك”









وأضاف “لقد أرسلنا طائرة الشحن العسكرية كوجا يوسف إلى لبنان وهي محمّلة بمختلف المساعدات العسكرية والطبية والمستشفيات الميدانية”.

وأرفد “قلت للسيد رئيس الجمهورية (اللبنانية) ميشال عون مستشفياتنا هي مستشفياتكم، ونحن بجانبكم في كل لحظة من أجل نقل الجرحى بواسطة طائراتنا الإسعافية إلى بلدنا”.

وأكد “يجري الآن وزير صحتنا مع وزير الصحة اللبناني محادثات حول هذا الموضوع”، مشددا على أنه “لن نترك شقيقتنا لبنان وحيدة”.

وأوضح “حجم الكارثة كبير جدا، وخاصة في المنطقة التي يقع فيها مرفأ بيروت، وتوقفه عن العمل يسبب مشكلة كبيرة للمنطقة بأكملها”.

وتابع “سنقف إلى جانب لبنان وندعمه ماديا ومعنويا وبكل شيء”.

والثلاثاء الماضي، هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في مرفأ المدينة، أدى لسقوط نحو 140 قتيلا وأكثر من 5000 جريح، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعازي للشعب اللبناني بضحايا الانفجار، كما استنفرت الديبلوماسية التركية للتضامن مع ضحايا الانفجار الذي وقع ببيروت.