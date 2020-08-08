اغتيال العنصر في حزب الله حبيب داود وابنته في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية باغتيال أحد عناصر حزب الله اللبناني وابنته، برصاص مجهولين، في شارع باسداران شمال العاصمة طهران، مساء الجمعة.

وانتشر الخبر في البداية عبر حسابات صحفيين من طهران، الذين أكدوا أن القتيل يدعى حبيب داود، وابنته مريم، برصاص شخصين كانا يستقلان دراجة نارية حيث أرداهما قتيلين على الفور، أمام منزل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الذي أغتيل بغارة أميركية في يناير الماضي مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.









ثم أكدت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري، الخبر، وقالت إن سكان حي بوستان الواقع في شارع باسداران، بطهران، أكدوا نبأ مقتل الأب وابنته.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان حضروا مكان الحادث، أن جثتي الشخصين وجدت في سيارة L90 حوالي الساعة 9 مساءً.

كما نقلت عن جيران العائلة وهم عرب أيضا، تأكيدهم لمراسل وكالة فارس أن الأب وابنته قتلا بالرصاص.

وذكرت الوكالة أن “مسؤولي شرطة باسداران رفضوا إجراء مقابلة حول الحادث، لكن المتابعة الميدانية لمراسلنا تؤكد صحة الخبر “.

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