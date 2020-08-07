//Put this in the section
شريط الأحداث

ميشال ضاهر يعلن انسحابه من تكتل لبنان القوي

August 7, 2020

صدر عن النائب ميشال ضاهر البيان الآتي: أمام هذه الكارثة الانسانية وانسجاماً مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي، وأمد يدي لكل النواب المستقلين لنتعاون جميعاً في موقف واحد بعيدًا عن الاصطفافات والحسابات الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن. على ان يليها الاستقالة من مجلس النواب اذا فشلنا في التغيير.

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com