بالفيديو.. هشام حداد: أعترف أنني في ٢٠ سنة من حياتي كنت “حمار” عندما صدقت “بائع الأوهام الأول” ميشال عون!

عبر الاعلامي هشام حداد عن خيبة امله من الرئيس ميشال عون، وقال في مقابلة مع إذاعة لبنان الحر: أعترف أنني في ٢٠ سنة من حياتي كنت “حمار” (وهي فترة انتمائه إلى التيار الوطني الحر)، عندما صدقت “بائع الأوهام الأول”، الذي كان يعمل للمنصب فقط ولم يكن هناك هدف آخر سوى الوصول إلى الرئاسة.

واضاف حداد: لم أكن المخدوع الوحيد، معتبراً أن عون “جر” الألاف من الناس. وشكر حداد الله لانه كان من الواعين القلائل، وقال: “أنا ما بمشي علعمياني”.









وختم: أن هذه التجربة علمته الكثير وكل ما آمن وعمل له كان للبنان السيد الحر المستقل.

ولاقت صراحة وجرأة حداد تعاطف اللبنانيين في وقت تسود نقمة عارمة على كافة الطبقة السياسية بكامل مكوناتها.