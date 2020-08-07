إتصال بين الرئيسين… ترامب يعد بمساعدة لبنان ودعم مؤتمر باريس وعون يطلب المساعدة لترسيم الحدود البحرية

تلقّى رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدم خلاله تعازيه والشعب الأميركي بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مؤكداً وقوفه إلى جانب لبنان في هذه الظروف وأن مساعدات عاجلة سترسل إلى لبنان للتضامن مع شعبه.

وأكد ترامب لعون أنه سيشارك في مؤتمر باريس الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له.









من جهته، قال عون للرئيس الأميركي: “نحتاج إلى العمل سوياً للمحافظة على استقرار لبنان الأمني والاجتماعي والتعاون في سبيل النهوض بلبنان، علماً أن مسيرة الإصلاحات قائمة وعملنا على تنفيذ العديد منها، كما نأمل التعاون سوياً في محاربة الفساد الحقيقي ومحاسبة الفاسدين, وأمل ان تساعد الولايات المتحدة في انهاء ملف ترسيم الحدود البحرية”