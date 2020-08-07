//Put this in the section
شريط الأحداث

مذيعة “سي أن أن” لباسيل: انت لا تمثل أغلبية اللبنانين.. أنت تمثل فساد نخبة حاكمة أغرقت البلد في حفرة من اليأس

August 7, 2020

استضافت شبكة سي أن أن اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وشنت المذيعة هجوم عنيف عليه، حيث قالت له: دعوتك إلى برنامجي ليس لانك تمثل اللبنانين، في الواقع أنت لا تمثلهم. بالنسبة لملايين اللبنانين، أنت تمثل محاباة الأقارب وفساد نخبة حاكمة أغرقت البلد في حفرة من اليأس. دعوتك كرئيس لاكبر كتلة نيابية وصاحب نفوز كبير في الحكومة. دعوتك بصفتك المشرف على وزارة أغرقت البلاد في نصف ألدين العام ومنعت الكهرباء عن اللبنانين لاكثر من عشرين ساعة في النهر. متى تنوي تحمل مسؤوليتك الشخصية والمهنية عن أزمة اليوم؟

 




Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com