جنبلاط: لست مقتنعاً برواية نصرالله حول المرفأ

في تعليق على تصريحات الأمين العام لحزب الله حول مرفأ بيروت، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، أن “هناك علاقة غامضة بين حزب الله وسلطات الدولة اللبنانية“.

وقال جنبلاط لـ”العربية” اليوم الجمعة: “هل يعقل أن حزب الله ليس معه خبر بالشحنة الخطيرة في المرفأ؟ لا أعتقد ذلك. لست مقتنعاً برواية حسن نصرالله“.









كما أضاف: “لا نثق بتحقيق الأجهزة المحلية التي أصابها الاهتراء والتسييس”، مؤكداً: “نصر على أن يكون هناك تحقيق لبناني – دولي بانفجار المرفأ“.

إلى ذلك تابع: “اللبنانيون أصبحوا لا يثقون في السلطة السياسية“.

وعن زيارة الرئيس الفرنسي لبيروت أمس الخميس، أوضح أن “إيمانويل ماكرون طلب منا البدء بعلاج الملفات العاجلة مثل الكهرباء“.

المركزية