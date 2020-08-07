أمل وجورج كلوني يتبرعان للصليب الأحمر اللبناني و”امباكت لبنان” و “بيتنا بيتكء دعماً لضحايا انفجار #بيروت

أعلن النجم الأميركي جورج كلوني وزوجته اللبنانية البريطانية أمل كلوني، تبرعهما لثلاث جمعيات خيرية في لبنان في أعقاب الانفجار الهائل الذي هز العاصمة بيروت وخلف عشرات الضحايا.

وقال الزوجان كلوني في بيان إنهما تبرعا بمبلغ 100 ألف دولار لمساعدة اللبنانيين بعد الدمار الكبير الذي خلفه الحادث.









وتابعا في البيان “نشعر بالقلق على سكان بيروت والدمار الذي واجهوه في الأيام القليلة الماضية، ولذلك قررنا التبرع لثلاث منظمات خيرية وجدناها تقدم الإغاثة الأساسية على الأرض، وهي الصليب الأحمر اللبناني، و”امباكت لبنان”، و “بيتنا بيتك’.

وأضاف البيان “سنتبرع بمبلغ 100 ألف دولار لهذه الجمعيات الخيرية ونأمل أن يساعد الآخرون بأي طريقة ممكنة”.

ولدت أمل، وهي محامية حقوقية تبلغ من العمر 42 عاماً، في بيروت. غادرت عائلتها لبنان عندما كانت في الثانية من عمرها خلال الحرب الأهلية اللبنانية وانتقلت إلى إنجلترا حيث درست في جامعة أكسفورد.

وتسبّب انفجار الثلاثاء بمقتل ما لا يقلّ عن 154 شخصاً وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين بجروح، في حصيلة جديدة لكنّها غير نهائيّة، إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين، فيما بات مئات الآلاف فجأة بدون مأوى.