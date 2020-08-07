أولوية LBCI للأمهات الثكلى.. وMTV تقاطع كلمة نصر الله

تعبيرا عن الغضب الشعبي تجاه الطبقة السياسية الحاكمة، امتنعت LBCI عن نقل دردشة رئيس الجمهورية ميشال عون، وأعلنت في بيان ما يلي: “قررت المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال، اعتبارا من اليوم، وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات والدردشات والبيانات”.

وعللت المحطة التلفزيونية الواسعة الانتشار في لبنان بالآتي: “لأن ما بعد 4 آب ليس كما قبل. لأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لِما وصلنا إليه… لأنه بعد 4 آب”.









وأكدت أن “المطلوب فعل وليس حكي، إنجازات وليست خطابات، أعمال وليست أقوال. لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم: تَغيروا لنغير، دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم… ولا تُلهوا الناس في الحكي. ونقول للناس ختاما: فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر… هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم… الأولوية لهن وليست لكم”.

بدورها، قررت محطة MTV الامتناع عن نقل كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر الجمعة.

القدس العربي