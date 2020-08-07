في تطور غير مسبوق… الحكومة اللبنانية ترفض بعثة ومساعدات إنسانية

كشفت وسائل إعلام فرنسية، يوم أمس الخميس، أن الحكومة اللبنانية رفضت استقبال بعثة إنقاذ فرنسية كانت متوجهة إلى لبنان للمساعدة، وذلك بحجة أنها ليست بحاجة إلى المزيد من المساعدات الطبية والإنسانية.

ونقل تقرير إخباري فرنسي على القناة “الثالثة” الفرنسية تصريحات جمعية “رجال إنقاذ بلا حدود” التي رفضت الدولة اللبنانية استقبالها”.









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وفي السياق نفسه، أكدت المعلومات المتداولة بشأن رفض لبنان استقبال البعثة، وذلك بعد التواصل المباشر مع رئيس الجمعية الفرنسية أوليفييه سالتاريللي قال خلالها “وزارة الخارجية الفرنسية تواصلت معنا قبل توجهنا إلى لبنان، وأبلغتنا أن الحكومة اللبنانية لا تريد استقبالنا لأنها ليست بحاجة إلى المزيد من المساعدات الطبية”.

وأضاف قائلا: “إننا كنا نريد ايصال بعض المساعدات الطبية والأدوية إلى المصابين من انفجارات بيروت، إضافة لإرسال عدد من المسعفين إلا أن الحكومة رفضت ذلك”.

ولفت سالتاريللي إلى أن “الحكومة اللبنانية لم توضح لنا أي شيء إضافي ولم تتواصل معنا حتى، بل اكتفت بإبلاغ الخارجية الفرنسية”.

من جهتها نفت الخارجية اللبنانية الأخبار المتداولة بشأن الجمعية معتبرة أنها أكاذيب وافتراءات تهدف للنيل من الحكومة.

وقالت ​وزارة الخارجية​ في بيان لها إنه “عطفا على ​الاخبار​ المتداولة حول رفض ​لبنان​ ​مساعدات​ طبية وعرقلة وصول طواقمها إلى ​بيروت​. ويهمّ وزارة الخارجية و المغتربين ان تؤكد على تقديرها العالي لموجة التضامن العارمة التي عبّرت عنها الدول الشقيقة و الصديقة من خلال ما سارعت الى ارساله من مساعدات انسانية في المجالات الطبية و المادية و العينية، وهي إذ تنفي كافة الاشاعات المتداولة أعلاه تجدد ترحيبها و تثمينها بكافة المساعدات الضرورية على ان يتم التنسيق المناسب مع الجهات اللبنانية المختصة تأميناً للحصول على الاحتياجات الملحّة منها وفقاً للاولويات المطلوبة”.