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السلطات القبرصية تستجوب مالك السفينة التي تسببت حمولتها في انفجار بيروت

August 7, 2020

نقلت وكالة أنباء رويترز عن مصدر أمني في قبرص أن السلطات حددت مكان وجود المالك المفترض للسفينة التي تسببت حمولتها في الانفجار بمرفأ بيروت.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريستوس أندرو في تصريح بالخصوص: “كان هناك طلب من الانتربول في بيروت لتحديد مكان هذا الشخص وطرح بعض الأسئلة عليه بخصوص هذه الشحنة”.




وأفاد المتحدث الأمني القبرصي بأن هذا الشخص ( لم يذكر اسمه) جرى استجوابه في منزله بقبرص يوم الخميس، مشيرا إلى أن إجابات مالك السفينة ناقلة شحنة نترات الأمونيوم، أحيلت إلى السلطات اللبنانية.

وكشف مصدر أمني آخر أن الشخص الذي أجرت سلطات قبرص معه المقابلة، هو رجل أعمال روسي يبلغ من العمر 43 عاما، ويدعى إيغور غريتشوشكين.

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