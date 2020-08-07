“سنكون رهن الإشارة”.. رئيس نادي برشلونة يتعهّد بمساعدة الشعب اللبناني

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، أن ناديه سيكون رهن الإشارة لتقديم يد العون والمساعدة إلى الشعب اللبناني، بعد الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، وخلّف مئات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ومشرّد.

وقال بارتوميو خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة beIN Sports القطرية: “أتقدم بأصدق عبارات التضامن والمواساة إلى أهالي بيروت والشعب اللبناني لما أصابهم من حادث مأساوي، ترتب عنه وضع شديد التعقيد بالنسبة للأهالي وللسلطات وللجميع. قلوبنا معهم”.









وأضاف: “أؤكد للشعب اللبناني أن نادي برشلونة سيكون رهن الإشارة لتقديم يد المساعدة، كما هو الحال دائماً في مثل هذه الظروف”.

🎙 رسالة تضامن من الرئيس @jmbartomeu إلى أهالي بيروت والشعب اللبناني 🇱🇧 🎥 @beINSPORTS pic.twitter.com/vkPWgZdg5N — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 5, 2020

وختم بارتوميو، قائلاً: “أنا متأكد أن مؤسسة نادي برشلونة، ستكون حاضرة بقوة هذه المرة، كذلك عبر برنامج يُعنى بالأطفال والشباب حتى تساهم في التخفيف من وطأة ما وقع في بيروت”.

ويملك برشلونة مؤسسة خيرية تتبع للنادي، تنفذ نشاطات وفعاليات خيرية للدول والجهات المتضررة، وتقدم دعماً مالياً مباشراً في بعض الحالات، إذ قدّمت أكثر من 200 ألف يورو لضحايا زلزال إندونيسيا في عام 2018، وهي تقدّم مساعدات دورية لمؤسسة “يونيسيف” العالمية.

أول المتضامنين

وكان نادي برشلونة قد تفاعل في وقت سابق مع حادثة مرفأ بيروت، إذ نشر صورة للعلم اللبناني في حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، وأرفق معه تغريدة جاء فيها: “خالص التعازي والمواساة لجميع المتضررين من انفجار بيروت، قلوبنا معكم”.