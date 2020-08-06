إستقبال ماكرون في ظلام دامس.. انقطاع الكهرباء يحرج عون أمام الرئيس الفرنسي

نقلت قناة “فرانس24” الفرنسية في نسختها العربية، الخميس 6 أغسطس/آب 2020، موقفاً محرجاً للمسؤولين أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال استقباله في المقصورة الشرفية لمطار بيروت، وذلك خلال زيارته للبنان، بعد الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ العاصمة بيروت، وخلّف خسائر مادية وبشرية فادحة.

تُظهر لقطات نشرتها القناة الفرنسية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتم تداولها بشكل مباشر، انقطاعَ الكهرباء على المقصورة الشرفية، خلال عملية الاستقبال، وهو الأمر الذي تسبَّب في حرج كبير للمسؤولين السياسيين، ووضعهم في موقف مرتبك.









كما اعتبر المئات من النشطاء على “تويتر” أن هذا الحادث المفاجئ يعتبر أكبر “دليل على فساد الطبقة السياسية في البلاد”.

انقطاع الكهرباء في صالون الشرف الرئاسي. أبلغ رسالة ممكن توصل عن الفساد اللي متحكّم فينا للعالم.

#بنخجل_فيكم pic.twitter.com/lR3FmozeHw — ‏﮼فورتشونآيتو (@Virtu0uso) August 6, 2020