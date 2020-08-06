باسيل لا يستبعد العمل التخريبي في إنفجار المرفأ: ماكرون قال لنا “لا ثقة للبنانيين بكم”!

قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث لبرنامج “قصارى القول” عبر قناة RT، إن الرئيس الفرنسي حمل الجميع في السلطة المسؤولية، قائلا إنه “لا ثقة للبنانيين بكم”.

وأضاف باسيل أنه لا يجوز إزالة العمل التخريبي من الحسابات في ظل ما يجري في المنطقة.









وأضاف أن موقفنا واضح بضرورة أن يكون هناك محاسبة للمسؤولين عن انفجار المرفأ، وهنا لدينا مسارين، الأول تخزين المواد المتفجرة وهو معروف، والمسار الثاني الصاعق الذي أدى إلى الانفجار.

وكشف باسيل أن ماكرون لم يعلق على فكرة تشكيل لجنة تحقيق دولية.

وقال إن المملكة العربية دولة صديقة للبنان ويجب الحفاظ على العلاقات الجيدة معها، وتابع أنه لا نريد للسعودية أو أي دولة أخرى أن تساعد جزء من اللبنانيين بل اللبنانيين جميعا.

وتابع: “أتفهم عدم الثقة.. لكن ثقوا باللبنانيين وساعدوهم”.