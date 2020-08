بالفيديو… المواطنون يستقبلون ماكرون بالهتاف: “ميشال عون إرهابي”!

كان لافتة زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المواطنين على الأرض لمواساتهم في ظل غياب لافت لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي اكتفى البارحة بزيارة مكان الانفجار. وكان اللافت استقبال المواطنين لماكرون معبرين عن غضبهم وسخطهم من الطبقة السياسية هاتفين: “ميشال عون إرهابي”!!

people screaming “michel aoun is a terrorist” with the arrival of @EmmanuelMacron https://t.co/fbNRTB1ECS pic.twitter.com/QQVE9iwCkA

Emotional reception for French President @EmmanuelMacron in #Beirut.

People welcoming him while chanting for revolution & branding their own President “terrorist.”#Lebanon #France pic.twitter.com/lQXVzsDI93

— Firas Maksad (@FirasMaksad) August 6, 2020