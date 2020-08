“انفجار أم هجوم”… ترامب “حائر” بشأن ما حدث في #بيروت

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليل الأربعاء الخميس، مجددا عن الأسباب التي أدت إلى الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت أمس الثلاثاء.

وقال ترامب في إحاطة للصحفيين، “إنه لا يمكن لأحد أن يقول حاليا ما إذا كان الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت كان نتيجة هجوم”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، “لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يجزم الآن.. نحن نبحث في الأمر بقوة.. بعض الناس يعتقدون أنه كان هجوما، وآخرون يدحضون ذلك الرأي.. والبعض يقول عبوة ناسفة”.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن “الانفجار كان مروعا وقتل الكثير من الناس، وأصاب عدد هائل من الأشخاص بجروح بالغة”، وفقا لموقع “ذا هيل”.

كان الرئيس الأمريكي قال الليلة الماضية، إن عسكريين أمريكيين بارزين يعتقدون أن الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت كان بسبب “قنبلة من نوع ما”.

🇺🇸 — President Trump On The Beirut Explosion: “How can you say accident? Somebody left some terrible explosive type devices and things around, perhaps, perhaps it was that. Perhaps it was an attack”.

pic.twitter.com/c6kwNI5Lx8

