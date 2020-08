موسيقى وسط الخراب!.. فيديو مؤثر لسيدة لبنانية تعزف البيانو رغم الدمار الذي لحِق بمنزلها

خطفت سيدة لبنانية انتباه آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو، وهي تؤدي معزوفة على البيانو، وسط بيتها القريب من مرفأ بيروت، الذي شهد، الثلاثاء 4 أغسطس/آب 2020، انفجاراً هائلاً، وذلك رغم كون بيتها قد دُمِّر بشكل شبه كلي.

يظهر في المقطع، الذي تداوله آلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هذه السيدة اللبنانية، المتقدمة في السن، وهي تؤدي مقطوعة غنائية بالبيانو، في وسط منزلها الذي تدمَّر بالكامل.

Video of elderly Lebanese woman at her home playing the piano while surrounded by broken glass and rubble, captures the spirit or #Beirut.

This city doesn’t give up and keeps rising from the ashes: pic.twitter.com/FUp1fuTGQK

