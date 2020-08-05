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موسيقى وسط الخراب!.. فيديو مؤثر لسيدة لبنانية تعزف البيانو رغم الدمار الذي لحِق بمنزلها

August 5, 2020

خطفت سيدة لبنانية انتباه آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو، وهي تؤدي معزوفة على البيانو، وسط بيتها القريب من مرفأ بيروت، الذي شهد، الثلاثاء 4 أغسطس/آب 2020، انفجاراً هائلاً، وذلك رغم كون بيتها قد دُمِّر بشكل شبه كلي.

يظهر في المقطع، الذي تداوله آلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هذه السيدة اللبنانية، المتقدمة في السن، وهي تؤدي مقطوعة غنائية بالبيانو، في وسط منزلها الذي تدمَّر بالكامل.




هذا المشهد أثَّر في نفوس آلاف ممن شاركوه، وأعربوا عن تضامنهم معها، كما عبَّروا عن إعجابهم بالطريقة التي تفاعلت بها مع الحادث، كما أجمعوا على إطلاق عنوان “الجمال في وسط الدمار” عليه.

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